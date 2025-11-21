Calciomercato Lazio, Guendouzi nel mirino di una big italiana in vista di gennaio. La situazione non lascia dubbi - Calcio News 24

Calciomercato Lazio: Guendouzi nel mirino dell’Inter, Lotito valuta l’offerta

Il Calciomercato Lazio si infiamma con le prime indiscrezioni su Matteo Guendouzi, centrocampista francese ormai punto fermo della squadra di Maurizio Sarri. Dopo aver scelto di restare a Roma la scorsa estate, nonostante l’interesse di club inglesi, il giocatore potrebbe tornare al centro delle trattative già nella finestra invernale. Stando a quanto riportato dai media francesi, in particolare footballclubdemarseille.fr, il nazionale transalpino sarebbe finito nel mirino dell’Inter.

Il centrocampista classe 1999 ha dimostrato con continuità di essere un elemento chiave per la mediana biancoceleste. La sua capacità di rompere le linee avversarie, unita a corsa e personalità, lo rende un profilo molto appetibile per i club italiani e non solo. L’Inter, alla ricerca di un rinforzo in grado di garantire fisicità e dinamismo a centrocampo, avrebbe messo Guendouzi tra i principali obiettivi per gennaio.

Tuttavia, il Calciomercato Lazio evidenzia come la cessione del francese non sia affatto scontata. Guendouzi ha un contratto fino al 2028 e, pur non essendo considerato completamente incedibile, rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per Sarri. La dirigenza biancoceleste difficilmente accetterebbe di privarsene, a meno che non si presenti un’offerta economica ritenuta irrinunciabile. Secondo le stime, la cifra necessaria per convincere Lotito e Fabiani si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro, una soglia importante che potrebbe aprire uno spiraglio per un trasferimento.

La Lazio, dal canto suo, continua a monitorare il mercato con attenzione, pronta a valutare ogni opportunità senza compromettere la stabilità della squadra. Guendouzi rappresenta non solo un elemento tecnico di valore, ma anche un leader giovane, capace di influenzare la dinamica del centrocampo. Per questo motivo, qualsiasi decisione sul suo futuro dovrà bilanciare ambizione sportiva e opportunità finanziarie.

In sintesi, il Calciomercato Lazio resta vigile: il futuro di Guendouzi potrebbe essere al centro di uno dei colpi più importanti della sessione invernale. Se l’Inter dovesse presentare un’offerta importante, il club capitolino dovrà valutare attentamente se trattenerlo o capitalizzare su un giocatore il cui valore continua a crescere. Per ora, però, Guendouzi resta un punto saldo della Lazio e un tassello insostituibile nella mediana di Sarri, con la certezza che ogni mossa di mercato sarà ponderata con estrema attenzione.