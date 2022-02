Guerra Ucraina, il comitato UEFA: «Club e Nazionali russe e ucraine giocheranno in campo neutro»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il comitato esecutivo UEFA convocato per oggi ha deciso che club e Nazionali russe e ucraine giocheranno le partite casalinghe in campo neutro

Posizione netta dell’UEFA in merito a quanto sta accadendo in Ucraina. Fino a nuovo ordine, come appare nel comunicato successivo al comitato esecutivo svoltosi in mattinata, i club e le Nazionali russe e ucraine dovranno disputare le gare casalinghe in campo neutro.

LA NOTA – «Nella riunione odierna, il Comitato Esecutivo UEFA ha anche deciso che i club e le nazionali russe e ucraine che gareggiano nelle competizioni UEFA dovranno giocare le partite casalinghe in sedi neutrali fino a nuovo avviso».