Francesco Guidolin: «Thiago Motta può portare il Bologna in Europa»

Oggi si gioca Udinese-Bologna, due club che Francesco Guidolin. La Gazzetta dello Sport ha interrogato l’ex allenatore circa le prospettive dei rossoblù

Oggi si gioca Udinese-Bologna, due club che Francesco Guidolin. La Gazzetta dello Sport ha interrogato l’ex allenatore circa le prospettive dei rossoblù, che lui stesso portò molto vicino all’accesso nella grande Europa nel 2002.

A UN PASSO DALLA CHAMPIONS COL BOLOGNA – «Quell’anno il nostro motore, il nostro segreto, fu la continuità, cosa che il Bologna di oggi mi sembra abbia o possa avere. Il quarto posto di queste settimane non deve dare alla testa e va preso come merito considerando che poi qualche big magari rientrerà in gioco, quindi è bello arrivarci ma è difficile restarci. Il discorso-Europa, però, può arrivare. Serve, come detto, la continuità, e anche crederci».

DOVE PUO’ ARRIVARE LA SQUADRA – «A questa squadra auguro una cavalcata come fu la nostra ad inizio Anni 2000 ma con un finale diverso, un epilogo gioioso: quel 5 maggio eravamo tutti convinti che l’Inter vincesse lo scudetto ma poi… Avevamo una squadra bella, tosta, con tecnica e un indirizzo ben preciso. Fu una delusione cocente che spero questo Bologna di Motta possa non vivere. La squadra sta vivendo un momento magico meritato perché gioca bene, guidata da un allenatore bravo e intelligente: giovane interessante e avrà una carriera luminosissima».