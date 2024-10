Gullit: «Il Milan DEVE vincere lo scudetto, obiettivo MINIMO. Su Ibrahimovic dirigente dico QUESTO»

Le parole di Ruud Gullit, ex calciatore e leggenda del Milan, sugli obiettivi stagionali del club rossonero in Serie A e Champions League

Ruud Gullit, ex calciatore e leggenda del Milan, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della stagione dei rossoneri.

MILAN DA SCUDETTO – «Parlo da tifoso e dico sì. Ciò premesso, credo che non sia giusto mettere pressione a questo gruppo che nelle ultime due estati ha cambiato quasi due terzi della rosa, oltre all’allenatore che ha un modo diverso di giocare rispetto al predecessore. Il suo è un calcio… ambizioso: certi risultati li raggiungi più facilmente con il gioco e lui sta puntando su quello. Ci vuole un po’ di tempo per trasmettere le sue idee alla squadra, ma la strada mi sembra quella giusta come testimoniano i tre successi di fila in campionato. Derby? Successo meritato perchè nella ripresa il Milan è venuto fuori con carattere e ha imposto il suo gioco. Champions? La nuova formula ti dà la possibilità di rimontare. Il calendario del Milan era obiettivamente complicato: trovarsi di fronte il Liverpool e il Leverkusen per una formazione che lavora insieme da neppure tre mesi, non è il massimo».



IBRAHIMOVIC DIRIGENTE – Mi piace? Moltissimo. Ibra era un calciatore diverso dagli altri e adesso è una persona… diversa dalle altre. Non è convenzionale nel modo di comunicare, ma sicuramente i suoi atteggiamenti aiutano a togliere pressione alla squadra. Non fa mai niente di casuale e le sue conferenze stampa non sono noiose. Il mondo del calcio ha bisogno di lui com’è. Anzi di Ibrahimovic ne servirebbero altri. Soprattutto perché è competente e il talento lo riconosce a prima vista. Sono convinto che al Milan farà un bel lavoro: voleva sempre vincere e adesso non credo abbia cambiato mentalità».

