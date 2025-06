Gundogan lascia il City? Guardiola ne parla in in conferenza stampa: «Va al Galatasaray? Non so nulla, ma allo stesso tempo…»

Il futuro di Ilkay Gundogan al Manchester City sembra sempre più incerto. Dopo una stagione in cui ha superato i 3000 minuti giocati, ora per il centrocampista tedesco la situazione è cambiata radicalmente. L’arrivo di Tijjani Reijnders e il ritorno dall’infortunio di Rodri riducono infatti le sue possibilità di giocare con continuità nel club inglese.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da ESPN, nelle ultime ore si sono intensificati i contatti tra Gundogan e il Galatasaray, squadra turca che punta a rinforzare la propria rosa in vista della prossima partecipazione alla Champions League. Il giocatore, 34 anni, avrebbe già mostrato apertura verso l’ipotesi di un trasferimento in Turchia, paese con cui ha un forte legame personale grazie alle origini turche dei suoi genitori.

La situazione attuale al Manchester City non sembra favorire la permanenza di Gundogan. Le recenti dichiarazioni di Pep Guardiola, che ha parlato di una necessità di tagliare la rosa entro la fine del mercato, alimentano ulteriormente i dubbi sul futuro del centrocampista. Gundogan, tornato a Manchester appena dodici mesi fa dopo l’esperienza al Barcellona, ha infatti ancora un solo anno di contratto con i Citizens.

Il tecnico del City si è infatti espresso sull’argomento nella conferenza stampa in vista del match contro l’Al Ain per il Mondiale per Club, rilasciando queste dichiarazioni.

DICHIARAZIONI – «Non so nulla. Non ho parlato con lui, e se non dovesse far parte della squadra, non sarebbe qui. Ma allo stesso tempo, abbiamo attualmente una rosa lunga, troppi giocatori, quindi non possiamo affrontare la stagione con 26 o 27 giocatori perché ce ne sarebbero molti senza giocare, e passo dopo passo forse alcuni si muoveranno. Ma al momento, Ilkay è assolutamente parte dei miei piani e della squadra».