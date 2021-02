Gundogan rivela: «City? Sarei potuto andare prima allo United ma…»

Ilkay Gundogan è uno dei baluardi del Manchester City ma svela un retroscena di mercato: avrebbe potuto firmare per lo United

Ilkay Gundogan rivela un retroscena di mercato ai microfoni di Sky Sports.

MANCHESTER UNITED – «Mi pare fosse 2-3 anni prima di andare al City. Ricordo che un mio compagno di squadra, Shinji Kagawa, è andato al Manchester United e qualcuno mi ha detto che erano venuti ad alcune partite per guardarlo prima di comprarlo e anche io avevo attirato la loro attenzione. Non sono mai entrati in trattative avanzate per me perché il Borussia Dortmund ha chiarito che non erano disposti a vendermi dato che avevo alcuni anni rimasti sul mio contratto, quindi non siamo andati oltre e non è successo nulla».