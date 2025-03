Lutto nel calcio, morto il 18enne Guo Jiaxuan: l’annuncio del Bayern Monaco

L’annuncio del Bayern Monaco sulla morte di Guo Jiaxuan, ex difensore cinese del club tedesco dopo un incidete in campo

Il Bayern Monaco, attraverso un comunicato, ha ricordato Guo Jiaxuan dopo la notizia della sua tragica morte ad appena 18 anni.

COMUNICATO – «L’FC Bayern è in lutto per la scomparsa di Guo Jiaxuan, l’ex giocatore della World Squad morto all’età di 18 anni nella sua nativa Cina. Ha ceduto a causa degli effetti di un grave trauma cranico a seguito di un tragico incidente durante una partita di allenamento in Spagna il 6 febbraio. I pensieri del club sono con la sua famiglia e i suoi amici. Il difensore centrale faceva parte della FC Bayern World Squad nel 2023, il che offre ai giocatori di talento di tutto il mondo la possibilità di mettersi in mostra per il calcio professionistico. Jiaxuan ha anche rappresentato la Cina a livello giovanile».