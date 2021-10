Gyasi: «Ho esultato come Ronaldo e lui mi ha detto questa cosa»

Emmanuel Gyasi, attaccante dello Spezia, ha rilasciato un’intervista, parlando anche del suo idolo Cristiano Ronaldo

Intervistato da Sky Sport, Emmanuel Gyasi si è espresso così a proposito di Cristiano Ronaldo, raccontando questo retroscena dopo Spezia Juve.

«Fare gol contro la Juve dove ha giocato il mio idolo Ronaldo è stato bellissimo. Ho fatto quell’esultanza perché lui è il mio idolo. Sono sfegatato, ci siamo parlati dopo Spezia Juve: io sono andato da lui e gli ho detto che per me lui è un’ispirazione per tutti i calciatori, grandi e piccoli. Chi vuole fare il giocatore deve guardarlo. Mi ha abbracciato e mi ha detto di continuare a inseguire i miei sogni».