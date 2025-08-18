Gyökeres, esordio da incubo. Ma un leader dell'Arsenal interviene e spiazza tutti… L'attaccante da 64 milioni non incide contro lo United, ma Bukayo Saka offre una lettura diversa della sua prestazione - Calcio News 24

L’esordio da incubo di Gyokeres con l’Arsenal. La situazione

Un esordio in sordina, zero tiri in porta e una sostituzione che ha fatto storcere il naso a molti. La prima partita in Premier League di Viktor Gyökeres con la maglia dell’Arsenal non è stata quella che i tifosi si aspettavano. Il centravanti svedese, pagato 64 milioni di sterline e arrivato con l’etichetta di bomber implacabile, ha faticato a incidere nel big match di Old Trafford contro il Manchester United, alimentando i dubbi sulla sua tenuta in un campionato top. Ma a spegnere sul nascere le critiche e a difendere a spada tratta il nuovo compagno ci ha pensato uno dei leader della squadra: Bukayo Saka.

In un’intervista post-partita, l’ala inglese ha offerto una lettura completamente diversa della prestazione di Gyökeres, elogiandone lo spirito di sacrificio e la capacità di lottare contro i difensori avversari. «Sono rimasto impressionato da lui, ha combattuto per noi», ha dichiarato Saka. «È stata dura, una grande battaglia là davanti. Penso che abbia fatto bene. La sua prestazione ci dà qualcosa su cui costruire e sono sicuro che lo aiuterà per la prossima settimana. Si è inserito bene, come gli altri ragazzi».

Parole che suonano come un’investitura e un invito alla calma. Gyökeres, 27 anni, ha avuto solo due settimane di allenamento completo con la squadra a causa di una trattativa che si è protratta a lungo. Il suo è un grande salto, dallo Sporting Lisbona a uno dei campionati più difficili del mondo, ed è normale che abbia bisogno di un periodo di adattamento. Mentre i tifosi si interrogano sulla bontà di un investimento così oneroso per un giocatore ancora da testare a questi livelli, Saka non ha dubbi.

La sua difesa pubblica è un segnale forte: lo spogliatoio è con il suo nuovo numero 9, convinto che, una volta trovata la condizione migliore, dimostrerà tutto il suo valore.