Gyokeres andrà alla Juve? Quel fattore potrebbe complicare ulteriormente la trattativa - Calcio News 24

Gyokeres, la Juventus si complica la vita: lo Sporting fa muro e la concorrenza aumenta in ottica calciomercato

Il nome di Viktor Gyokeres continua a tenere banco in ottica calciomercato, ma per la Juventus la strada che porta all’attaccante svedese dello Sporting Lisbona si fa sempre più in salita. A rivelarlo è il quotidiano portoghese A Bola, che nelle ultime ore ha tracciato un quadro decisamente complicato per i bianconeri.

Il vero ostacolo, come spesso accade in queste trattative di alto livello, non è solo la valutazione economica imposta dallo Sporting, ma anche la crescente concorrenza. Su Gyokeres, infatti, si stanno muovendo con decisione altre tre big europee (e non solo): il Manchester United, l’Atletico Madrid e l’Al Ahli dell’Arabia Saudita. Tre club con risorse importanti e con progetti sportivi ambiziosi, pronti a contendere il centravanti classe 1998 alla Juventus.

Lo Sporting, dal canto suo, resta fermo sulla richiesta: per strappare Gyokeres dal José Alvalade servono 80 milioni di euro. Una cifra elevata, che rispecchia la grande stagione disputata dal calciatore in Portogallo, dove ha messo a segno gol a raffica attirando l’attenzione dei top club europei. Nessuno sconto, quindi, né aperture a formule dilazionate: solo cash e nessuna trattativa al ribasso.

Per la Juventus, che pure ha manifestato più volte un forte interesse verso Gyokeres, la situazione si complica ulteriormente. Il club bianconero sta lavorando per rafforzare l’attacco in vista della prossima stagione, ma le disponibilità economiche non permettono follie, specialmente considerando che il mercato estivo sarà orientato anche su altri ruoli da sistemare. In più, il nuovo corso tecnico voluto da Giuntoli e dal futuro allenatore dovrà essere coerente anche con il bilancio.

Il pressing di squadre come United e Atletico, che possono garantire stipendi più alti e una maggiore potenza finanziaria, rischia di rendere il sogno Gyokeres sempre più lontano. L’inserimento dell’Al Ahli, poi, aggiunge una variabile esotica ma concreta: il club saudita sarebbe disposto a soddisfare in pieno le richieste dello Sporting e a offrire un contratto faraonico al giocatore.

In questo scenario complesso, il futuro di Gyokeres resta avvolto nell’incertezza. Quel che è certo è che, se la Juventus vorrà davvero arrivare al centravanti svedese, dovrà alzare l’asticella e affrontare una vera e propria asta internazionale.