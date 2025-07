Gyökeres, rottura con lo Sporting: «Voglio un club che mi voglia davvero. E mi sento come Haaland e i top bomber europei, non avete ancora visto chi sono…» - Calcio News 24

Gyokeres, rottura totale con lo Sporting. Ecco la situazione attuale con tanto dichiarazioni polemiche

Sarà uno dei tormentoni di questa sessione di mercato il suo immediato futuro, a meno che si risolva in fretta. E a insaporire la vicenda c’è un’intervista che suona come un avvertimento, parole che sanno di addio. In una lunga chiacchierata con la prestigiosa rivista France Football, l’attaccante dello Sporting CP, Viktor Gyökeres, ha inviato un messaggio forte e chiaro al mercato e al suo stesso club: il suo ciclo a Lisbona sembra vicino alla conclusione.

Le sue dichiarazioni arrivano in un momento di piena tensione con la società e delineano la volontà di un giocatore che, a 27 anni, si sente pronto per il grande salto in un top club europeo.

La sicurezza dello svedese nasce da una stagione, quella appena conclusa, semplicemente mostruosa. Gyökeres è stato un ciclone inarrestabile, trascinando lo Sporting con numeri da capogiro: 42 gol e 15 assist in tutte le competizioni. Un rendimento che lo ha consacrato come uno dei centravanti più letali del continente e che, secondo lui, lo colloca di diritto nell’élite mondiale: «Faccio parte dei migliori attaccanti al mondo, è certo. Ormai sono alla stessa tavola di gente come Haaland, Lewandowski e Kane».

Forte di questa consapevolezza, Gyökeres non nasconde la sua ambizione. Il suo sguardo è rivolto soprattutto alla Premier League, un campionato dove in passato non è riuscito a imporsi e dove ora cerca una «bella rivincita». L’Arsenal è in cima alle sue preferenze. Pur usando parole caute («nel calcio non si sa mai, vedremo cosa succederà»), la sua volontà è evidente. Lancia un messaggio alle pretendenti, convinto del suo valore: «Quello che ho fatto allo Sporting, posso ripeterlo ovunque. Non avete ancora visto il miglior Gyökeres». E soprattutto, fissa la sua condizione fondamentale per il futuro, un messaggio che suona come una frecciata al suo attuale club: «La cosa più importante per me è giocare in un club che mi voglia davvero».