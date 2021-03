Gytkjaer rivela: «Conoscevo Monza solo per la Formula Uno…»

Christian Gytkjaer ha rivelato di non conoscere Monza prima della chiamata della squadra di Berlusconi

Christian Gytkjaer, attaccante del Monza, in una intervista a The Sportsman ha raccontato un simpatico aneddoto del momento in cui fu contattato dal club lombardo.

«Ad essere onesto, prima che mi contattasse la società conoscevo Monza solo per la Formula Uno. È un progetto nuovo e fuori dall’Italia forse è poco conosciuto. Ho dovuto controllare e vedere tutto, ma non appena incontri le persone che lavorano nel club e senti la loro storia, ti rendo conti che accettare la loro offerta non poteva essere una cattiva idea. Abbiamo creato una grande squadra. Crescendo, vuoi fare cose e giocare con grandi calciatori e sicuramente Boateng è uno di loro, ha avuto una grande carriera. Balotelli è un altro di questi. Qui tutti hanno grande esperienza».