Ha convinto Chivu, è il vero colpo di gennaio: firma fino al 2030

L’Inter è a un passo da quello che sarebbe davvero il colpo di gennaio: pronto il contratto fino al 2030, tifosi in delirio.

Tutti i tifosi dell’Inter attendono di capire se Marotta e Ausilio metteranno a segno anche un altro colpo in questo mercato di gennaio. L’arrivo di un giovane talento come Leon Jakirovic è stato accolto molto bene dal popolo nerazzurro: si tratta di un acquisto che certifica la volontà dell’Inter di rinnovare la rosa con i migliori prospetti che si mettono in luce nei vari campionati europei.

Tuttavia in tanti credono che per blindare il primo posto in campionato e magari sognare un’altra cavalcata in Champions League serva almeno un’altra pedina di spessore. Non a caso i rumors di questi ultimi giorni riferivano di un tentativo da parte dell’Inter di riportare Perisic ad Appiano Gentile: una possibilità che però pare ormai sfumata.

L’alternativa al croato è Diaby, 26 anni, attualmente in forze all’Al-Ittihad: il club di Viale della Liberazione ha già ricevuto il parere favorevole del giocatore e per questo proverà a chiudere l’operazione nelle ultime ore di mercato. Ma le mosse di Marotta e Ausilio non finiscono qui: un giocatore di livello assoluto è infatti pronto a firmare con i nerazzurri fino al 2030.

Colpo Inter, firma a un passo: era quello che voleva Chivu

Non si tratta di un nuovo acquisto, anche se in realtà l’eventuale rinnovo di contratto potrebbe essere considerato a tutti gli effetti un ‘colpo’. Stiamo parlando di Federico Dimarco, colonna dell’Inter di Chivu e protagonista di un’altra stagione da protagonista assoluto.

Dimarco pronto a rinnovare con l’Inter fino al 2030 – Calcionews24.com (Instagram Federico Dimarco)

Dimarco è andato a segno a Dortmund contro il Borussia con una punizione magistrale, a dimostrazione di come l’esterno nerazzurro abbia una qualità tecnica con pochi eguali nel suo ruolo. Un gol che ha oltretutto spezzato un tabù: l’ultimo gol di un giocatore italiano su punizione diretta in Champions League risaliva addirittura al 2014 (Totti contro il CSKA Mosca).

Dimarco è a quota 6 reti in questa annata e ha quindi già raggiunto il suo record di reti in una sola stagione. Un rendimento che ha ormai convinto la dirigenza interista a prolungare il contratto dell’ex Parma.

Attualmente l’intesa tra il calciatore e l’Inter è in scadenza nel 2027: l’idea è quella di estenderla fino al 2030, aumentando oltretutto lo stipendio dell’esterno (da 4 a 5/5,5 milioni). Così facendo i nerazzurri allontanerebbero tutti i club interessati a Dimarco, che ha molte richieste soprattutto dalla Premier League.