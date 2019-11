Haaland Juve, primi approcci: l’arma in favore dei bianconeri

Haaland Juve, primi approcci per l’attaccante classe 2000: l’arma in favore dei bianconeri per arrivare al talento del Salisburgo

C’è anche la Juventus in prima fila nell’asta internazionale che è pronta a scatenarsi per Haaland. Il gioiellino norvegese classe 2000, capocannoniere della Champions League con 7 reti in 4 gare e autore già di 12 gol in campionato, di proprietà del Salisburgo.

Secondo Il Corriere dello Sport, infatti, nei giorni scorsi alcuni dirigenti del club bianconero avrebbero incontrato il suo agente, ovvero Mino Raiola. Procuratore che detiene al momento ottimi rapporti con i bianconeri e che, al contrario, risulta ai minimi storici con il Manchester United, altro club interessato al giovanissimo attaccante.