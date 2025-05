Hakimi: «Abbiamo lavorato tanto per questo, siamo felicissimi; Luis Enrique è incredibile, l’Inter una grande squadra»

Le parole di Achraf Hakimi, terzino del PSG, dopo la vittoria nella semifinale di ritorno di Champions League contro l’Arsenal

Achraf Hakimi ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la semifinale di Champions League vinta dal PSG. Di seguito le sue parole.

«É incredibile, abbiamo lavorato tanto per questo momento e siamo felicissimi. Siamo una famiglia e un gruppo fantastico, meritiamo tutto questo. Ringraziamo tutta Parigi. Luis Enrique è un allenatore incredibile, da quando è arrivato l’anno scorso ha creato col lavoro una grande squadra. Per me una finale speciale contro l’Inter? Sì, l’affronteremo con grande motivazione. L’Inter è una grande squadra e l’abbiamo visto ieri, ora ci godiamo il momento».