Hakimi Inter, il giorno è arrivato: oggi le visite mediche

Nella giornata di oggi arriva a Milano Hakimi, pronto a svolgere le visite mediche con l’Inter per poi firmare

Tutto pronto a Milano per l’arrivo di Hakimi. Il giocatore marocchino arriverà questa mattina con un volo privato in partenza da Madrid, e poi svolgerà le visite mediche prima all’Humanitas e poi al Coni, per l’idoneità sportiva.

Successivamente il marocchino raggiungerà la sede nerazzurra per firmare il contratto che, come spiega La Gazzetta dello Sport, lo legherà al club per i prossimi 5 anni a 5 milioni a stagione netti. Al Real Madrid, invece, andranno 40 milioni più cinque di bonus.