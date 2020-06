Hakimi Inter: oggi scambio di documenti tra i club, domani visite e firma?

Achraf Hakimi si avvicina a grandi passi all’Inter: il laterale marocchino potrebbe essere domani a Milano per visite e firma

Non ha dubbi La Gazzetta dello Sport: oggi Achraf Hakimi diventerà un giocatore dell’Inter. Con il Real Madrid l’intesa è totale sulla base di 40 milioni più 5 di bonus. Ieri i club hanno discusso a lungo sulle modalità di pagamento e oggi ci sarà una nuova conference call per gli ultimi dettagli e poi via allo scambio di documenti.

Se non ci saranno intoppi – sottolinea la Rosea – Hakimi potrebbe essere già domani a Milano per le visite mediche e per apporre la firma sul ricco quinquennale da 5 milioni a stagione.