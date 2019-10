Hamsik apre al ritorno al Napoli: «Mai dire mai. Su Callejon e Mertens…»

Marek Hamsik ha parlato ai microfoni di Radio KissKiss del suo ritorno al Napoli e del momento della stagione azzurra

Dopo esser tornato al San Paolo in occasione di Napoli-Atalanta, Marek Hamsik ha parlato ai microfoni di Radio KissKiss. Ecco le parole dell’ex capitano azzurro.

ATALANTA – «Spero che siano solo episodi negativi e che non riguardino solo il Napoli. Sono dispiaciuto per i ragazzi, hanno fatto una partita fantastica. Hanno dominato e dovevano vincere».

RITORNO – «È sempre molto bello, c’è sempre tanto amore verso di me. Sono fiero di questo rapporto speciale tra me e la città, un qualcosa di unico che spero possa continuare per sempre. Chiudere qui la carriera? Non si può dire mai nel mondo del calcio. Ma ora sono concentrato sulla Cina, sono felice e ho un contratto ancora».

CALLEJON E MERTENS – «Non so nulla di concreto, credo possano continuare a Napoli per fare la storia del club»