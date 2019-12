Handanovic non si nasconde: «Scudetto? Abbiamo il dovere di provarci»

Samir Handanovic ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport toccando vari argomenti in casa Inter

Lunga intervista concessa da Samir Handanovic a Sky Sport. Il portiere dell’Inter ha toccato tanti argomenti caldi in casa nerazzurra. Le sue parole.

CAPITANO – «Essere capitano dell’Inter è una responsabilità di cui sono orgoglioso. Cerco di rispettarla a modo mio, in campo e fuori. Questo è un gruppo che mi rende orgoglioso, con il quale abbiamo iniziato a lavorare in Cina circa sei mesi fa, con una nuova filosofia portata da Conte. Si vedono passi in avanti, siamo migliorati in tante cose e abbiamo ancora ampi margini di crescita. Vedo molta disponibilità, pensiamo come un’unica cosa ed è importante».

CONTE – «Penso di aver capito il motivo per cui lui riesce a fare sempre un grande lavoro ovunque vada. Lui per prima cosa si aspetta tanto da se stesso, prima che dagli altri. E lo si vede quotidianamente in campo. E poi a lui interessa solo il rettangolo di gioco, null’altro, nemmeno i giornali. E valuta il sacrificio di tutti».

OBIETTIVI – «Noi abbiamo il dovere, la voglia e l’ambizione di vincere. Poi però ci sono tante cose che passano in mezzo. La società sta facendo passi in avanti e il nostro percorso di crescita è evidente. Basilare avere una causa comune. Il rispetto dei compagni lo si guadagna solo in campo, non per forza si deve essere amici per andare d’accordo. L’importante è andare d’accordo in campo e rispettarsi lì dentro».

SCUDETTO – «Volete tutti che noi pronunciamo questa parola. È facile parlarne, ma poi bisogna da vedere cosa c’è dietro. Noi dobbiamo lavorare tanto e sacrificarci più degli altri. Siamo work in progress, come dicono in Inghilterra. Basta questo e chiudo qua»