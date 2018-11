Handanovic ha provato a salvare l’Inter con interventi prodigiosi, ma i suoi compagni non sono stati altrettanto all’altezza

Il passivo non deve ingannare. Samir Handanovic è stato senza ombra di dubbio il migliore dei suoi nella disfatta di interista di Bergamo. Per un tempo si è eretto ad ultimo baluardo della difesa nerazzurra, impedendo ad Ilicic e compagni di dilagare dopo il colpo inflitto da Hateboer.

Il portiere sloveno è stato uno dei punti di riferimento della squadra in questo inizio di stagione, insieme complessivamente a tutto il reparto difensivo, che quest’oggi è sorprendentemente crollato di fronte ai continui assalti della Dea. Handanovic ha provato in tutti i modi a tenere a galla l’Inter, senza riuscire a salvarla.

Lo sloveno non subiva gol da 296′, ma è bastata una sola partita per cambiare drasticamente le cose. Dopo oggi, la difesa interista si è riscoperta vulnerabile. Dopo un inizio di stagione straordinario, i nerazzurri hanno riportato un passivo che non subivano dal dicembre 2016. In quell’occasione i tre gol di scarto furono realizzati dal Napoli nello scontro diretto del San Paolo.