Harder Milan, ecco la data dello sbarco del danese a Milano! I dettagli del colpo rossonero. Le ultimissime di calciomercato

Il Milan è pronto a mettere a segno un colpo di mercato di grande rilievo: secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Pernille Harder, stella del calcio danese, è attesa domani a Milano per sostenere le visite mediche con il club rossonero. L’attaccante classe 1992, nota per la sua versatilità offensiva e per essere una delle calciatrici più talentuose del panorama europeo, potrebbe presto vestire la maglia del Milan, segnando un passaggio chiave nella strategia di rafforzamento della squadra.

Un profilo internazionale per il nuovo Milan

Harder, ex giocatrice di Wolfsburg e Chelsea, ha dimostrato nel corso della sua carriera una straordinaria capacità di adattarsi a diversi ruoli offensivi: esterno d’attacco, trequartista o seconda punta. Dotata di tecnica raffinata, visione di gioco e un’innata propensione al gol, rappresenta un profilo ideale per un Milan che punta a tornare competitivo ai massimi livelli. Il suo arrivo sarebbe un segnale forte da parte della dirigenza, intenzionata a costruire una rosa ricca di talento e prospettiva internazionale.

Il progetto targato Tare e Allegri prende forma

L’operazione Harder si inserisce nel nuovo corso rossonero guidato dal direttore sportivo Igli Tare, già noto per le sue abilità nel mercato e nella valorizzazione dei giovani talenti. Al suo fianco, Massimiliano Allegri, tecnico esperto e vincente, tornato in panchina per dare solidità tattica e mentalità vincente alla squadra. Il duo Tare-Allegri sembra intenzionato a riportare il Milan ai vertici del calcio italiano ed europeo, puntando su giocatrici di alto profilo.

Visite mediche decisive: tifosi in attesa

La trattativa, secondo fonti vicine al club, sarebbe in fase avanzata, con un’intesa di massima già raggiunta. Le visite mediche previste per domani rappresentano un passaggio cruciale verso la conclusione dell’affare. L’entusiasmo tra i tifosi è palpabile: Harder potrebbe diventare uno dei volti simbolo della nuova era rossonera. Tutti gli occhi sono ora puntati su Milano, in attesa dell’ufficialità.