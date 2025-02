Infortunio Harvetz, brutto ko per il giocatore dell’Arsenal. I tempi di recupero del centrocampista

Infortunio Harvetz, brutto ko per il giocatore dell’Arsenal. Arriva il comunicato ufficiale sulla situazione attuale del centrocampista

IL COMUNICATO – Possiamo confermare che Kai Havertz ha riportato un infortunio al tendine del ginocchio durante una sessione di allenamento a Dubai la scorsa settimana. Successive valutazioni e revisioni specialistiche hanno confermato che l’infortunio richiederà un intervento chirurgico, che verrà eseguito nei prossimi giorni. Subito dopo l’operazione, Kai inizierà il suo programma di recupero e riabilitazione, che dovrebbe estendersi ai preparativi pre-stagionali per la prossima stagione. Tutti nel club sono concentrati nel supportare Kai per garantire che torni in piena forma il prima possibile