Hazard: «Cercato più volte dal PSG, ho detto di no per il Lille»

Eden Hazard ha raccontato di aver avuto diverse opportunità di tornare in Francia per vestire la maglia del PSG

Hazard ha respinto tutte le avances del PSG per amore del Lille. Questa la versione del fuoriclasse belga, ora al Real Madrid, rivelata nel corso dell’intervista rilasciata all’Equipe.

«PSG? Mi hanno voluto spesso, non solo in estate, ma ho sempre detto di no. L’ho sempre detto, non voglio tornare in Ligue 1 in un club diverso dal Lille, nel quale ho militato per diversi anni. Nella mia testa è sempre stato tutto chiaro. Di certo il Psg è fra le squadre che si contendono la vittoria della Champions, ma non è mia priorità. Ripeto: se dovessi tornare in Ligue 1, lo farei al Lille».