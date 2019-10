Hellas Verona, Amrabat: «Fiducioso per la salvezza, ma sarà dura»

Hellas Verona, Amrabat parla del suo momento: «Io sorpresa? Non mi piace parlare di me stesso. Per la salvezza sarà dura»

La sorpresa di questo inizio di campionato, per l’Hellas Verona, si chiama Sofyan Amrabat. Il giocatore è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport, ed ecco le sue dichiarazioni:

«La Serie A mi ha dato subito l’impressione di un campionato d’altissimo livello. Io la sorpresa? Non mi piace parlare di me stesso, diciamo che mi trovo a mio agio nel ruolo in cui sto giocando. Sono fiducioso per la salvezza, sarebbe un premio al lavoro della stagione. La strada è lunga ma abbiamo tutto per lottare».