Hellas Verona, Bradaric in conferenza: «Per me era rigore netto, c’era un contatto sulla mia gamba destra. Arbitro? Non ne voglio parlare»

Il giocatore dell’ Hellas Verona Domagoj Bradarić dopo il match perso al Bentegodi contro il Bologna di Vincenzo Italiano ha parlato nella conferenza stampa post partita. A seguire le sue parole.

RIGORE – «Sì, per me era rigore netto, c’era un contatto sulla mia gamba destra, poi non lo so cosa abbiano visto, ma non ne voglio parlare».

CAMBIAMENTO – «In queste ultime partite abbiamo cambiato testa e atteggiamento, siamo una squadra diversa oggi, dobbiamo alzare ancora il livello, proveremo a farlo nella prossima partita».

LAZOVIC – «Niente, siamo amici (ride, n.d.r.). Certo, c’è sempre competizione, ma va bene così».