Hellas Verona Brescia: le chiavi tattica della partita

In Hellas Verona-Brescia sarà fondamentale l’apporto degli esterni di Juric. Faraoni e Lazovic potrebbero avere spazio

L’Hellas Verona si sta affermando come squadra ostica da affrontare per chiunque in questo inizio di Serie A. Le intense marcature a uomo di Juric rendono difficile la fase di costruzione contro gli scaligeri.

Tuttavia, il 433 del Brescia non è semplice da scardinare. Nel primo tempo di Marassi, la squadra di Corini ha ben protetto gli spazi centrali. Per l’Hellas sarà fondamentale l’apporto degli esterni: il Brescia a volte è lento nello scivolare sul lato debole, di conseguenza Lazovic e Faraoni potrebbero avere soluzioni pericolose. Il Verona dovrà essere bravo a servirli coi tempi giusti.