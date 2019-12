Hellas Verona, Pazzini: «Ho sofferto tanto, gioia enorme. La rimonta…»

Hellas Verona, Pazzini commenta a caldo la gara contro il Torino: «Rimonta? Merito di tutto il gruppo, abbiamo sempre fame»

Al termine della gara contro il Torino, l’attaccante dell’Hellas Verona, Giampaolo Pazzini, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Queste le parole dell’attaccante:

«Sono senza parole. Quest’anno ho sofferto tanto, una gioia così per me è molto importante. Avevo trovato poco spazio, oggi sono riuscito ad aiutare la squadra e dare una mano, sono veramente contento. La rimonta? Merito di tutti, il gruppo ha sempre fame. Il primo tempo non era stato alla nostra altezza. Quest’estate ho fatto un piccolo intervento al ginocchio e non è stato facile, ma non mollerò mai».