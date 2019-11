Hellas Verona, Silvestri senza paura: «A San Siro venderemo cara la pelle»

Il portiere dell’Hellas Verona, Marco Silvestri, ha parlato a Sky in vista dell’importante match di sabato contro l’Inter

«Noi arriviamo là con la tranquillità giusta, sappiamo che contro questa squadre se fai punti sono tutti guadagnati per il nostro obiettivo. Venderemo cara la pelle come fatto sempre, se vorranno vincere dovranno essere bravi. Siamo una squadra difficile da affrontare, siamo tosti e molto compatti, con quella voglia di non prendere gol che finora ha fatto la differenza»