Henry: «Bellissimo pareggiare all’ultimo. Venezia mi piace»

Thomas Henry, attaccante del Venezia, ha parlato al termine del match pareggiato contro la Sampdoria: le sue dichiarazioni

Thomas Henry, attaccante del Venezia, ha parlato al termine del match pareggiato contro la Sampdoria. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

PARTITA – «Sono contentissimo per la squadra, è stata una grande partita. Quando prendi un gol a un minuto dall’inizio e poi riesci a pareggiare, cosa che ci succede spesso, è bellissimo. Tutti i giocatori della nostra squadra possono segnare: è la nostra forza. Sono contento così, anche se giochi dieci o venti minuti. Devo fare bene il mio lavoro non importante quanto tempo resto in campo. La squadra viene prima di tutto. Quando subisci gol devi fare un gol, è successo così anche con l’Hellas Verona, abbiamo giocato bene. Mi piace Venezia e l’Italia».