Henry esalta Haaland: «Vuole uccidere l’avversario, è come Van Nisterlrooy»

Thierry Henry ha esaltato le qualità di Erling Haaland che sta segnando a valanga con il Borussia Dortmund

Thierry Henry, leggenda del calcio francese e dell’Arsenal, ha parlato ai microfoni di Sky Sports elogiando le qualità di Erling Haaland; attaccante norvegese che sta facendo sfracelli con il Borussia Dortmund.

«Non gli importa nulla se non il gol. Vive per quello. Altri calciatori andrebbero sulla fascia a cercare il pallone, lui no. Lui sta in area dove sa di essere letale. Se lo guardi sai già come andrà a finire. Crede tanto in se stesso. Devo dire che è anche un po’ presuntuoso e sfrontato, ma è giusto così. Crede tanto in se stesso e sa che farà gol. Lui guarda il suo avversario e pensa “Non ti darò respiro e farò gol”. Haaland è come Van Nistelrooy. Vuole uccidere il proprio avversario. Non dargli tregua».