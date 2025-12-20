 Hernandez: "Io dal Milan non me ne sarei mai andato. La mia priorità era quella di rimanere. Inzaghi? Ecco come mi ha convinto»
Hernandez: “Io dal Milan non me ne sarei mai andato. La mia priorità era quella di rimanere. Inzaghi? Ecco come mi ha convinto»

3 minuti ago

Hernandez in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ ha parlato di diversi temi partendo dal suo addio doloroso al Milan in estate

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Hernandez ha parlato del suo addio al Milan e anche della sua avventura in Arabia.

Theo, come si vive a Riad? «Benissimo, è stata la scelta giusta. L’unico problema è il traffico, davvero terribile».

Come l’ha convinta Inzaghi? «Mi ha chiesto se volessi vincere con lui. Lo chiamavano ‘demone’ all’Inter, ma è un gentleman. Scherza spesso sulla Supercoppa che gli ho fatto perdere l’anno scorso proprio qui, e lo staff mi stuzzica sui derby e i duelli con Dumfries».

Ha incontrato il Milan? «Sì, prima della sfida col Napoli. Non ero riuscito ad abbracciarli tutti quando me ne sono andato. Mi spiace per la sconfitta. Ho fatto i complimenti a Bartesaghi e abbracciato Modric: un genio assoluto».

Ha visto anche i dirigenti? «Ho visto Allegri, Tare e Ibra. Furlani invece non si è fatto vedere».

Non sarebbe mai andato via? «Mai. La mia priorità assoluta era rimanere al Milan». LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU MILANEWS24.COM

