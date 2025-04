Hernanes sicuro: «Tanta competitività, ma penso che quella squadra sia nettamente favorita rispetto alle altre» - Calcio News 24

Hernanes, l’ex giocatore dell’Inter, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su quella che sarà la lotta Scudetto

Ospite del podcast Calcio Selvaggio, l’ex giocatore di Serie A Hernanes, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla lotta Scudetto.

LE PAROLE – «Il Milan mi sembra un gruppo di teenager che non ha senso di responsabilità, poi quando vede che le cose si complicano si preoccupa e poi ha qualità e a volte riesce a sistemarle.Squadra non matura. Manca un leader, come quando c’era Ibrahimovic. Milan ha buoni giocatori, c’è qualità ma non sanno cosa fare. C’è quasi anarchia. Coppa Italia? Per me l’Inter gioca il miglior calcio d’Italia, e anche in Europa secondo me. Se non fosse un derby, in un momento così impegnativo, poi il Milan ha la fame, e c’è anche la cosa che in questa partita loro hanno un saldo positivo. Quando hai la fiducia rischi di vincere. L’Inter è talmente forte che a volte spegne la luce. Quando vedi che secondo te è fatta, alzi il piedi e provi a risparmiare energie. Devono gestire bene le energie altrimenti nei 3 obiettivi faticano. Avversario principale dell’Inter è l’Inter stessa, perché è nettamente più forte di tutte le altre squadre. Scudetto? Per me vince l’Inter».