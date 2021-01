Hertha Berlino, Labbadia esonerato: separazione anche con l’a.d. Preetz

L’Hertha Berlino ha ufficializzato l’esonero del tecnico Labbadia: saluta anche l’amministratore delegato Preetz

Bruno Labbadia è stato esonerato dall’Hertha Berlino, dopo la sconfitta di ieri contro il Werder Brema, 4-1.

Il tecnico del club capitolino saluta dopo un andamento non positivo della squadra della capitale, un punto in quattro gare e +2 dal terzultimo posto con una partita in più. Separazione anche dall’amministratore delegato Michael Preetz.