Hertha Berlino, Labbadia sgrida Piatek: «Deve essere più efficace»

Bruno Labbadia, tecnico dell’Hertha Berlino, ha “sgridato” pubblicamente Krzysztof Piatek, il quale è nel mirino della Fiorentina.

«Deve diventare più presente ed efficace. Krzysztof lavora molto duramente, ma le sue capacità devono entrare in gioco di più. Dobbiamo pensare a come metterlo nelle posizioni giuste e come dobbiamo giocare per assicurarci che venga coinvolto di più».