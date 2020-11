Hiba Abouk (moglie Hakimi): «Achraf ha l’allenatore perfetto per lui. Contro il Real…»

Hiba Abouk, moglie di Achraf Hakimi, ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport del marito. Queste le sue dichiarazioni

Hiba Abouk, attrice di successo e moglie di Achraf Hakimi, ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport del marito. Queste le sue parole.

INTER – «Voglio tuffarmi in questa famiglia, ma non ci sono ancora riuscita: ho solo visto due gare a San Siro prima della chiusura totale. Per ora Achraf ha legato tantissimo con Lautaro e io con la sua fidanzata Agustina. Cosa è successo quando è arrivata la chiamata? Ne abbiamo discusso in famiglia, ma la decisione toccava ad Achraf: si tratta della sua carriera. Voleva un club in cui essere felice e l’ha trovato. Ammetto che quando ho sentito Milano, mi si sono illuminati gli occhi: adoro questo Paese».

HAKIMI – «Quando torna a casa gli faccio la conta degli errori… Per me in quella posizione è il migliore del mondo, ma deve lavorare e ha ancora tanto da migliorare. Ma per quello c’è Conte, l’allenatore perfetto per trarre il meglio da lui. In Spagna diciamo che è come un anello al dito: calza perfettamente. Ascolto cosa dice di lui mio marito: è esigente, intelligente, preparato. Ad Achraf piace tantissimo e, se ha scelto l’Inter, è anche per Conte».

RISULTATI NEGATIVI – «Se mi hanno sorpresa? Un po’ sì, anche se ammetto che sto scoprendo ora la A: fino a ieri ero specializzata in Liga e Bundesliga! Serve solo tempo, alla fine arriveranno i frutti».

REAL MADRID – «Solo perché è speciale per Achraf. Da giorni c’è un’atmosfera diversa in casa e lui vuole rifarsi. Sapete cosa avrebbe fatto se non avesse scelto il calcio? Il pugile! Ama la boxe e Muhammad Ali è il suo mito: gli insegna a rialzarsi sempre».

GEORGINA RODRIGUEZ – «Non siamo amiche, ma io e Georgina Rodriguez ci conosciamo: abbiamo partecipato a eventi, ci scriviamo su Instagram. È simpatica. L’ultima volta a cena a Madrid lei mi parlava di Italia e io di Germania. La prossima volta avremo un argomento in comune…».