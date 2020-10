Gol e azioni salienti del match valido per la seconda giornata del gruppo D della Champions League 2020/21: highlights Atalanta Ajax

Gol e azioni salienti del match tra Atalanta e Ajax, valido per la seconda giornata del gruppo D della Champions League 2020/2021.

30′ GOL AJAX 0-1 Tadic col suo mancino trasforma con una conclusione alta e centrale, spiazzando Sportiello; Ajax in vantaggio.

38′ GOL AJAX 0-2 Neres sfonda a sinistra, cross rasoterra in mezzo, Sportiello non la tiene, arriva Traorè che in qualche modo la fa entrare nonostante il rinvio di Freuler.

⚽️ TRAORÉ Atalanta 0x2 Ajax@HTE__Sports pic.twitter.com/HolQdPK50q — Só vídeos de gols (@Svdeosdegols1) October 27, 2020

54′ GOL ATALANTA 1-2 Azione di Ilicic sulla destra, entra in area, cambia il lato per Gomez che di prima la scucchiaia per Zapata che schiaccia la palla a terra di testa e batte Onana.

#AtalantaAjax Leuk dat aanvallen, maar verdedigen is kernactiviteit voor een verdediger 1-2 ! @DuvanZapataCF ⭐️ pic.twitter.com/X1pjAGAYMw — Reginald Thal (@reginald_thal) October 27, 2020

60′ GOL ATALANTA 2-2 Ilicic recupera un pallone nella sua trequarti e serve Pasalic che va in transizione, serve sulla destra l’accorrente Zapata che entra in area e spacca la porta.