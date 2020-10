Gol e azioni salienti del match valido per la 5ª giornata di Serie A 2020/21: highlights Benevento Napoli

Gol e azioni salienti del match tra Benevento e Napoli, valido per la 5ª giornata di Serie A 2020/21.

30′ GOL BENEVENTO – Azione insistita di Lapadula in area che mette in mezzo per Roberto Insigne. Il calciatore del Benevento stocca il pallone in area piccola e col sinistro batte Meret, segnando il suo primo gol in Serie A.

Primer gol de Roberto Insigne en serie A, el fútbol es hermoso pic.twitter.com/rYMiLEIaeB https://t.co/vCaulAC7NL — ⁷²⚡ (@Eliam_91) October 25, 2020

59′ GOL NAPOLI – Fantastico gol di Lorenzo Insigne che cambia zona di competenza invertendo i piedi della sua azione. Il capitano del Napoli rientra sul sinistro e piazza il mancino sotto l’incrocio dopo un bacio alla traversa.