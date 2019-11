Gol e azioni salienti del match valido per la quarta giornata di Champions League: highlights Borussia Dortmund Inter

Gol e azioni salienti del match tra Borussia Dortmund e Inter, valido per la quarta giornata della Champions League 2019/20.

6′ Gol di Lautaro Martinez – Azione personale del Toro che semina il panico nella difesa giallonera e batte il portiere in uscita

39′ Gol di Vecino – Stupenda azione dell’Inter. Brozovic serve Lautaro che cambia gioco per Candreva. Appoggio dell’ex Lazio per Vecino che di prima intenzione con il destro manda alle spalle di Burki.

50′ Gol di Hakimi – Il marocchino accorcia le distanze. Pallone in area per Gotze che mette in mezzo per Hakimi che di prima intenzione manda alle spalle di Handanovic.

64′ Pareggio di Brandt – Clamoroso errore su rimessa laterale dell’Inter, intercetta la palla Brandt che beffa Handanovic