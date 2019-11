Gol e azioni salienti del match valido per la dodicesima giornata di Serie A 2019/20: highlights Udinese Spal

Gol e azioni salienti del match tra Udinese e Spal, valido per la dodicesima giornata di Serie A 2019/20.

3′ Palo di Nestorovski – Stryger Larsen mette in mezzo un pallone interessante, su cui si avventa il macedone. La sua deviazione coglie il palo.

9′ Gol annullato a Nestorovski – L’attaccante ex Palermo deposita in rete con un colpo di testa, ma il guardalinee vanifica tutto per fuorigioco.

15′ Parata di Musso – Ottimo rifletto del portiere dell’Udinese su colpo di testa di Kurtic da posizione ravvicinata.