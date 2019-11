Higuain: «Carriera Sarri in crescendo. A Napoli grande stagione» – VIDEO

Conferenza stampa Higuain pre Juve-Atletico: l’attaccante argentino parla insieme a Maurizio Sarri nella vigilia di Champions

Gonzalo Higuain ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League tra i bianconeri e l’Atletico Madrid. Le parole dell’attaccante argentino sul suo rapporto con Sarri.

CAMBIAMENTO SARRI – «Il mister nella sua carriera è sempre cresciuto. A Napoli abbiamo fatto una grande stagione, mi ha fatto fare il record in Serie A. A Londra sono stato meno, e ha provato a fare il meglio vincendo l’Europa League. La squadra ora sta facendo un grande inizio di stagione, anche se il gioco non è brillante siamo sulla buona strada come risultati».