Higuain: «Record di gol? Difficile, ma è una sfida»

Le parole di Gonzalo Higuain da nuovo giocatore del Milan: l’attaccante vuole superare se stesso

Gonzalo Higuain, nuovo attaccante del Milan, ha parlato del suo passaggio in rossonero in un’intervista rilasciata per DAZN. Queste le sue parole: «E’ una felicità immensa, stare qui è un motivo d’orgoglio. Voglio ripagare la fiducia, ripongo tante speranze in questa avventura. Perché ho scelto il Milan? Mi ha convinto Leonardo, poi anche l’allenatore. E’ una squadra che può fare tanto, ha le caratteristiche per farmi dare il meglio di me. Voglio portare il Milan dov’era, più in alto possibile».

Il Pipita continua: «Gattuso? Non abbiamo parlato molto, ma conosciamo la sua storia, ha vinto un Mondiale… è davvero un onore averlo come allenatore. Biglia? Mi ha convinto anche lui a venire qui. Il record di gol? E’ davvero difficile batterlo, ma siamo a inizio stagione e ognuno si crea delle sfide. Obiettivi? Rendere felici i tifosi, la società mi ha dato fiducia. Spero di poter vincere qualcosa di importante con questa maglia».