Higuain via dalla Juve? I bianconeri ci pensano

Gonzalo Higuain potrebbe dire addio alla Juventus: i bianconeri starebbero pensando alla cessione dell’attaccante argentino

La Juve starebbe pensando ad un addio di Gonzalo Higuain. Il club bianconero, infatti, stando a quanto riportato da Sportmediaset, vorrebbe sacrificare uno dei suoi assi in vista del prossimo mercato, così da favorire l’arrivo dei nuovi innesti. I bianconeri, quindi, piuttosto che privarsi di Paulo Dybala, starebbe riflettendo se lasciar andare via proprio il centravanti argentino, che quest’anno ha vissuto una stagione altalenante.

Qualora le intenzioni della dirigenza bianconera dovessero divenire concrete, Marotta e Paratici avrebbero già in mente anche il prezzo per la cessione: si parla di non meno di 50 milioni di euro.