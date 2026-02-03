Hiljemark Pisa, adesso è ufficiale: lo svedese è il nuovo allenatore dei toscani! Il comunicato e l’annuncio del club con tutti i dettagli

Il casting per la guida tecnica del Pisa si è concluso con una scelta dal respiro internazionale. Dopo l’esonero di Alberto Gilardino, campione del mondo 2006 sollevato dall’incarico, il club toscano ha ufficializzato l’ingaggio di Oscar Hiljemark. Il giovane allenatore svedese, sbarcato in Italia nella serata di lunedì, ha siglato un accordo che lo legherà ai Nerazzurri fino al 30 giugno 2027, con un’opzione contrattuale per estendere ulteriormente il rapporto in futuro.

La società ha confermato l’affidamento della prima squadra all’ex centrocampista classe 1992 tramite una nota formale. Hiljemark, costretto al ritiro dal calcio giocato a soli 28 anni nonostante i titoli vinti con Elfsborg e PSV Eindhoven e un Europeo Under 21 con la Svezia, porta all’Arena Garibaldi un bagaglio tecnico moderno. La sua carriera in panchina, iniziata nel 2021 in Danimarca con l’Aalborg, è esplosa recentemente in patria: con l’Elfsborg ha collezionato piazzamenti di vertice e ben 16 presenze in Europa League, esperienza che ora dovrà trasmettere alla compagine toscana.

IL COMUNICATO – «La Società Pisa Sporting Club comunica di aver affidato l’incarico di Responsabile Tecnico della Prima squadra ad Oscar Hiljemark.

Svedese, classe 1992, Oscar Hiljemark dopo una importante carriera da calciatore chiusasi ad appena 28 anni e impreziosita da un titolo Nazionale Svedese (Elfsborg 2012), una Eredivisie (PSV Eindhoven 2015) e dal titolo di Campione d’Europa Under 21 (2015) con la maglia della Nazionale Svedese con cui ha partecipato anche al Mondiale 2018 collezionando 28 presenze (2 gol), ha intrapreso nel 2021 quella da allenatore sulla panchina dell’Aalborg nella Massima Serie danese; nel 2024 il ritorno all’Elfsborg, squadra con cui colleziona due piazzamenti importanti nella Allsvenskan e 16 gare in Europa League. Oscar Hiljemark ha firmato un contratto che lo legherà al Pisa Sporting Club fino al 30 giugno 2027 con opzione».

