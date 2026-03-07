Hanno Detto
Hiljemark a Sky: «Tre gol regalati alla Juve, a certi livelli non può succedere! Voglio vedere…»
L’allenatore del Pisa, Oscar Hiljemark, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta rimediata stasera in campionato contro il Pisa
Intervenuto nel corso del postpartita di Juventus Pisa, il tecnico dei toscani, Oscar Hiljemark ha commentato così la sconfitta per 4-0 rimediata nel 28° turno del campionato di Serie A 2025/26. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.
ANALISI – «Nei primi 50 minuti abbiamo fatto bene, poi le cose si sono fatte difficili ma non abbiamo mantenuto lo stesso livello in difesa. Da lì in poi abbiamo giocato in un modo che non voglio più vedere. Abbiamo regalato i primi tre goal, non può succedere a questo livello».
PROBLEMA GOL – «Certo, se avessimo segnato all’inizio sarebbe stata un’altra cosa. Dobbiamo essere bravi ad attaccare, loro lo sono stati più di noi specie da quando hanno sbloccato la partita».
ATTEGGIAMENTO – «Noi come club e io come allenatore vogliamo fare un lavoro non solo per i tre punti, ma anche per i tifosi. Pensiamo alla salvezza finché possiamo, poi è chiaro che io lavoro anche sul lungo periodo perché il mio contratto non è in scadenza. Voglio vedere di più».
