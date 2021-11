In un’intervista Hoeness, presidente onorario del Bayern Monaco, ha attaccato il PSG e il suo presidente

A 11 Leben è intervenuto Hoeness, presidente onorario del Bayern Monaco, e ha attaccato il PSG e il presidente Al Khelaifi.

LE PAROLE – «Fino ad ora non hanno vinto nulla. Proprio niente. Le due squadra non hanno un solo titolo di Champions League. La differenza tra me e Al Khelaifi? Ho lavorato tanto per costruire la mia ricchezza, e lui i soldi li ha ricevuti in regalo. Glieli mettono a disposizione e lui non deve lavorare per quello. Quando vuole un giocatore, troverà il suo emiro. Perderanno ancora contro di noi. Non sempre, ma capiterà ancora. E questo deve essere il nostro obiettivo. E quando vinceremo contro di loro, sarò molto felice. Questo è ciò che mi stimola, fargli capire che: ‘I tuoi soldi di m***a non bastano».