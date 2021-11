Hojbjerg svela: «Conte? Prima che arrivasse ho parlato con Eriksen»

Hojbjerg ha parlato dell’arrivo dell’ex tecnico nerazzurro sulla panchina del Tottenham

A cinque mesi dal suo addio all’Inter, Antonio Conte si è tuffato in una nuova avventura. Il tecnico è tornato in Premier prendendo il posto dell’esonerato Nuno Espirito Santo sulla panchina del Tottenham. Intervistato da TV3+, Pierre-Emilie Højbjerg ha parlato dell’arrivo di Conte e svela di averne parlato con il connazionale Christian Eriksen.

CONTE – «Abbiamo un allenatore che ha motivazioni, obiettivi molto chiari e un modo molto chiaro di fare le cose sia dentro che fuori dal campo. È qualcosa che è molto motivante per un giocatore. Lavorare con un allenatore così è facile, forse no, ma al 100% puoi imparare qualcosa. Ho parlato di lui con Christian Eriksen, lo ha allenato quando era all’Inter. Ho anche giocato contro la sua squadra quando era in Premier League con il Chelsea. L’ha avuto anche Andreas Christensen al Chelsea»