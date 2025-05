Hojlund Inter, pressing totale per l'attaccante dello United. Occhio però all'interesse di quelle due rivali - Calcio News 24

Hojlund Inter, ultime novità sul possibile approdo dell’attaccante del Manchester United alla corte nerazzurra. La situazione

Nonostante la finale di Champions League debba ancora essere giocata, l’Inter è già proiettata verso la prossima stagione. La dirigenza nerazzurra sta lavorando per costruire una rosa ancora più competitiva, con particolare attenzione rivolta al reparto offensivo, che sarà soggetto a un’importante ristrutturazione.

Marko Arnautovic e Joaquín Correa sono destinati a lasciare Milano, mentre il futuro di Mehdi Taremi rimane in bilico. Per questo motivo, l’Inter ha deciso di intervenire con decisione sul mercato, puntando all’arrivo di almeno due nuovi attaccanti che possano garantire qualità e profondità, rappresentando alternative affidabili a Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, nelle ultime ore è emerso con forza il nome di Rasmus Hojlund. L’attaccante danese del Manchester United, classe 2003, è diventato una delle prime scelte per l’attacco nerazzurro. Dopo essere stato acquistato dall’Atalanta nell’estate 2023 per circa 80 milioni di euro, Hojlund ha vissuto una stagione altalenante con i Red Devils, segnando 10 gol in 51 presenze.

Con il Manchester United intenzionato ad acquistare un centravanti di livello mondiale e a trattenere Joshua Zirkzee, Hojlund potrebbe finire sul mercato. L’Inter sta valutando l’idea di prenderlo in prestito con diritto di riscatto, formula che consentirebbe di gestire al meglio l’investimento economico.

Il danese rappresenterebbe una terza punta di grande qualità, ideale per completare il trio offensivo con Lautaro e Thuram. Su di lui, però, c’è anche l’interesse di Juventus e Napoli, che nelle ultime ore sembrano però orientarsi su Jonathan David, in un incrocio di mercato che promette di accendersi nelle prossime settimane.