Hojlund manda segnali a Conte: subentro e gol con la Danimarca che travolge la Grecia. L’attaccante del Napoli timbra dalla panchina

Serata positiva per Rasmus Højlund con la sua Danimarca. L’attaccante del Napoli ha timbrato il cartellino nel netto successo per 3-0 della nazionale danese in casa della Grecia, in un match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Una vittoria convincente che consolida il percorso della squadra e che regala un sorriso anche al centravanti azzurro.

Come già accaduto tre giorni fa contro la Scozia, Højlund è partito dalla panchina, confermando le attuali gerarchie del CT danese. Il suo ingresso in campo è avvenuto al 60′, quando ha rilevato, proprio come nella gara precedente, il giovane attaccante Biereth. Un’ora di attesa che però è stata ripagata nel finale di partita, quando il bomber ex Atalanta ha messo la sua firma sul tabellino.

Il suo nono gol in 28 presenze con la maglia della nazionale è arrivato all’81’ al termine di un’azione piuttosto rocambolesca. Tutto è nato da un’uscita avventata del portiere greco, che ha lasciato la porta sguarnita. Il primo a tentare la conclusione è stato l’ex Lecce Patrick Dorgu, ma il suo tiro si è stampato sul palo; sulla respinta, Højlund si è dimostrato un vero rapace d’area, avventandosi sulla palla e depositandola comodamente in rete a porta vuota.

La sua è stata la rete che ha chiuso definitivamente i conti, dopo i gol nel primo tempo dell’ex Sampdoria Mikkel Damsgaard e nella ripresa di Andreas Christensen. Per l’attaccante del Napoli si chiude una sosta per le nazionali positiva, in cui ha trovato minuti e un gol che gli darà sicuramente morale in vista del suo ritorno in Italia per i prossimi impegni con il club partenopeo.