Hojlund entusiasta: «Napoli, sono pronto a dare tutto per te. Rispetto a tre anni fa...» - Calcio News 24

Hojlund: «Napoli, che emozione! Sono pronto a dare tutto per questa maglia»

Prime parole da giocatore del Napoli per Rasmus Hojlund, nuovo rinforzo in attacco per la squadra partenopea. Dopo le visite mediche a Villa Stuart e la firma sul contratto, l’ex attaccante di Atalanta e Manchester United è stato presentato ufficialmente dal club azzurro attraverso un video pubblicato sui canali social. Hojlund, visibilmente emozionato, ha condiviso tutta la sua gioia per questa nuova sfida nel campionato italiano.

«Sono molto emozionato, il Napoli è un club straordinario. Ha vinto lo scudetto e so bene quanto i tifosi siano calorosi. Per me è un grande onore poter indossare questa maglia e rappresentare una città così appassionata», ha dichiarato Hojlund nel video di presentazione.

Hojlund, tra Premier League e ritorno in Italia

Dopo l’esperienza in Premier League con il Manchester United e le sfide in Champions League, Hojlund torna in Serie A con un bagaglio di esperienza notevolmente arricchito. «Ho seguito la gara con il Cagliari da un ristorante, non vedevo l’ora di essere qui. Ora torno in Italia come un calciatore più maturo. Ho imparato molto in Inghilterra e sono pronto a dimostrarlo in campo», ha raccontato il centravanti danese.

Il classe 2003 ha poi promesso massimo impegno: «In campo do sempre tutto, e continuerò a farlo. Il mio obiettivo è segnare, aiutare la squadra e contribuire al raggiungimento di ogni traguardo possibile. Non vedo l’ora di cominciare».

Hojlund stregato da Napoli e dai suoi tifosi

Ma ciò che ha colpito più di tutto Hojlund è stata l’atmosfera unica della città e l’amore dei tifosi. «I tifosi sono incredibili. Ho avuto modo di vederli allo stadio Maradona e anche camminando per le strade della città. Vivono il calcio con una passione che non avevo mai visto prima. Non vedo l’ora di giocare la mia prima partita davanti a loro», ha detto con entusiasmo.

Infine, un pensiero sulla città: «Napoli è bellissima, vibrante, vera. Sono sicuro che vivrò emozioni uniche qui».

Con le idee chiare e la grinta giusta, Hojlund si prepara a scrivere una nuova pagina della sua carriera, con l’azzurro come nuovo colore del suo futuro.