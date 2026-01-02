Hojlund-Napoli, spunta un clamoroso retroscena sulla vicenda legata all'attaccante azzurro - Calcio News 24

Højlund al Napoli: l’operazione che scuote il mercato estivo

L’arrivo di Rasmus Højlund al Napoli continua a far discutere gli esperti di mercato. Intervenuto a Radio Tutto Napoli, il giornalista della Gazzetta dello Sport Carlo Laudisa ha definito l’affare un vero e proprio “capolavoro” strategico del club di Aurelio De Laurentiis, nato in emergenza dopo l’infortunio di Lukaku durante la scorsa estate.

Secondo Laudisa, il Napoli non è stato l’unico club interessato al giovane attaccante danese. Anche il Milan, alla ricerca di un erede per il reparto offensivo, aveva sondato il terreno con il Manchester United, proponendo un prestito con diritto di riscatto. Tuttavia, il Napoli si è dimostrato più deciso, garantendo cifre elevate e un ruolo centrale nel progetto di Luciano Spalletti, convincendo così Højlund a scegliere il ritorno in Serie A.

Højlund, reduce da un’esperienza opaca in Premier League che aveva ridotto il suo valore rispetto ai 73 milioni iniziali, ha dettato condizioni precise per il trasferimento. Il club partenopeo ha trovato il terreno ideale per il rilancio del talento danese, che ora avrà l’opportunità di ritrovare continuità e visibilità in Italia.

L’accordo, curato nei minimi dettagli, tutela anche gli interessi economici del Napoli. L’investimento totale è stato di 50 milioni di euro (6 milioni di prestito più 44 di riscatto), mentre il contratto prevede una clausola rescissoria di 85 milioni, valida sia per l’Italia sia per l’estero, rateizzabile in tre anni.

La clausola diventerà attiva solo dall’estate 2027, consentendo al Napoli di godersi il talento danese per almeno due stagioni. In caso di cessione alla cifra stabilita, la società incasserebbe una plusvalenza netta superiore a 35 milioni, rendendo l’operazione non solo sportivamente strategica ma anche finanziariamente intelligente.

Con Højlund, il Napoli non solo rinforza l’attacco, ma invia un segnale chiaro: la società sa muoversi con determinazione sul mercato, trasformando situazioni di emergenza in opportunità di lungo termine.